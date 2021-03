Aussi fort.... sans ses renforts

La saison dernière, le Bayern a tout renversé sur son passage et a voulu construire un mercato à coût réduit. Cela ne peut pas toujours fonctionner.

Au mois d'août dernier, au bout d'une finale remportée contre le PSG grâce à un but de Coman, le Bayern de Munich remportait la Ligue des Champions après avoir renouvellé son titre de champion d'Allemagne, au bout d'un début d'année 2020 extraordinaire.

Lors du mercato, plusieurs joueurs sont venus renforcer l'équipe de Flick... enfin renforcer: il faut dire que ces derniers n'ont pas été déterminants jusqu'ici.

Le transfert phare du Bayern, c'est l'Allemand Leroy Sané. Arrivé de Manchester City, c'est celui qui a le plus marqué son équipe cette saison, mais avec seulement 8 buts et 10 passes décisives en 32 matches, il n'a pas le rendement attendu et pour cause: il revient d'une grave blessure au genou: une déchirure des ligaments croisés.

Tanguy Kouassi, arrivé du PSG gratuitement, a fait couler beaucoup d'encre en signant gratuitement en Bavière. Il n'a cependant joué que 21 minutes. Bouna Sarr (De Marseille), n'a fait que 12 apparitions et ce n'est guère mieux pour Marc Roca. Enfin, Eric Choupo-Moting fait un peu mieux avec 22 apparitions, mais pour seulement 709 minutes.

Heureusement pour les Bavarois, l'équipe de la saison dernière a conservé ses meilleurs éléments. Les Müller, Lewandowski, Gnabry, Pavard et autres continuent de porter l'équipe. Cependant, le prochain mercato devra lui être réussi: Alaba et Boateng vont quitter le club et laisser un grand vide. Ce sera soit la chance soit pour un joueur comme Kouassi, soit pour un nouvel arrivant, qui devra cette fois s'imposer.

C'est sur ses tauliers que le Bayern va se reposer lors de la rencontre de Ligue des Champions face à la Lazio ce mercredi soir. Avec au bout un rêve: conserver son titre européen.