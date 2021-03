Les inquiétudes de Gilles De Bilde: "Sans Hazard et Witsel à l'Euro?"

Gilles De Bilde ne cache pas son inquiétude à trois mois de l'Euro.

Ancien Diable Rouge (25 caps, trois buts), Gilles De Bilde est aujourd'hui consultant régulier pour Het Laatste Nieuws et pour VTM. Interrogé par les deux médias néerlandophones sur la nouvelle blessure d'Eden Hazard, il admet être préoccupé à trois mois du coup d'envoi de l'Euro. "S'il peut être retapé en deux mois, dans le meilleur des cas, il sera à l'Euro. Mais dans quelles circonstances? Sera-t-il à 100% pour être déterminant avec les Diables? Ce sera très difficile."

Inquiétant, d'autant qu'une éventuelle absence d'Eden Hazard, pourrait être conjuguée à celle d'un autre cadre de l'effectif de Roberto Martinez. "Cela fait deux ans que le sélectionneur compense l'absence d'Eden Hazard en faisant jouer Kevin De Bruyne plus haut, mais il y a aussi le problème de Witsel, cela risque de devenir de plus en plus compliqué pour Roberto Martinez", estime Gilles De Bilde.