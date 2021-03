Ligue des Champions: mieux que la Juve et Buffon, City sur les traces d'un nouveau record

S'ils se sont arrêtés à six longueurs du record absolu de victoires consécutives (fixé 27 par The New Saints), les hommes de Pep Guardiola sont désormais sur les traces d'un autre record, en Ligue des Champions.

Et il s'agit d'un record... défensif. L'arrière-garde mancunienne a souvent été pointée du doigt pour expliquer les échecs successifs de Manchester City en Ligue des Champions, Pep Guardiola semble avoir trouvé la bonne formule. En huit matchs de C1, City n'a, en effet, concédé qu'un seul but. C'était à Porto lors du premier match de cette campagne 2020-2021. Depuis, la défense de City intransigeante: avec 691 minutes d'invincibilité sur la plus grande scène européenne, c'est mieux que la Juve de Gianluigi Buffon (690) et c'est donc la deuxième meilleure série de l'histoire en Ligue des Champions. Objectif le record désormais pour City? Il y aura encore un sacré chemin à parcourir. C'est, en effet l'Allemand Jens Lehmann qui le détient: il avait conservé les filets d'Arsenal inviolés durant 853 minutes de Ligue des Champions.