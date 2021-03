Sergio Ramos bientôt le défenseur-buteur le plus prolifique de l'histoire en Champions League

Sergio Ramos compte désormais 15 buts en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a dépassé à ce classement des joueurs comme David Villa, Ronaldo (le Brésilien) et ... Zinedine Zidane. Un chiffre déjà impressionnant, qui le place juste derrière un autre madrilène au classement des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire de la compétition : Roberto Carlos.

Sergio Ramos has now scored more Champions League goals than Ronaldo Nazario, David Villa and Zinedine Zidane 🤯 pic.twitter.com/kaouqiMm3t