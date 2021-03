Une mission très délicate pour Yannick Carrasco et les Colchoneros

Si la voie est déjà bien dégagée pour le Bayern, le huitième et dernier huitième de finale retour de Ligue des Champions pourrait valoir son lot de suspense et de spectacle. Avec un Diable Rouge parmi les protagonistes.

Dernière ligne droite pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on connaît déjà six des huit quarts de finalistes, les deux derniers seront désignés mercredi soir. Même si le tenant du titre a déjà neuf orteils au tour suivant.

Voie royale pour le Bayern

Pas forcément aussi intraitable qu'à l'habitude en championnat, le Bayern (qui possède tout de même quatre points d'avance sur son premier poursuivant et semble bien parti pour décrocher un neuvième titre consécutif), est, en revanche beaucoup plus impressionnant en C1. Les Bavarois y ont remporté six de leurs sept rencontres et ont déjà fait le trou en huitième de finale. Le 1-4 infligé à la Lazio ne laisse planer presque aucun doute: Robert Lewandowski et ses partenaires sont quasiment qualifiés.

Chelsea-Atletico en tête d'affiche

C'est donc vers l'autre huitième de finale retour de la soirée qu'il faudra se pencher pour avoir du suspense. Un match retour que Chelsea abordera dans une position confortable, grâce à cette victoire 0-1, conquise à Madrid.

Mais les Colchoneros n'ont certainement pas dit leur dernier mot. "Tout ce qu'on veut, c'est gagner", affirmait le coach de l'Atleti en conférence de presse. Et pour y parvenir, Diego Simeone pourra compter sur un quatuor offensif bien aiguisé, emmené par Luis Suarez, évidemment, mais dans lequel on retrouve aussi Marcos Llorente, Joao Felix et... Yanncik Carrasco. Le Diable Rouge avait manqué à ses partenaires à l'aller, il est désormais de retour et en grande forme.

Mais vaincre Chelsea n'en est pas moins une mission particulièrement délicate. Parce que depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc londonien, les Blues ont trouvé leur rythme de croisière. Douze matchs, pas la moindre défaite: seul Luiz Felipe Scolari avait fait aussi bien pour ses débuts en tant que coach à Stamford Bridge.

Si Chelsea ne perd pas, mercredi soir, Thomas Tuchel établira donc un nouveau record. Mais il offrira surtout aux Blues un retour en quart de finale de la Ligue des Champions, ce que les Blues n'ont plus connu depuis sept ans.