Zidane heureux de ses "vétérans" : "Il ne fait que progresser !"

Le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce, notamment, à un excellent match de ses vieux de la vieille, Karim Benzema et Luka Modric.

Benzema, Ramos (sur penalty) buteurs, Luka Modric en grande forme : le Real Madrid a pu compter sur la vieille garde pour l'emporter face à l'Atalanta Bergame et filer en quarts de finale de la C1 ce mardi soir. "Nous avons vraiment réussi un gros match, maîtrisé du début à la fin, très bon offensivement", se réjouit Zidane dans des propos relayés par L'Equipe.

Le match de Karim Benzema n'a pas surpris le coach du Real, qui en a toujours été le premier supporter. "Depuis qu'il est là, il ne fait que progresser. On ne sait pas quand il va s'arrêter ! Je ne parle même pas de son but, c'est dans le jeu qu'il est exceptionnel", pointe ZZ. "Peu de joueurs maîtrisent le ballon comme il le fait, font jouer aussi bien les autres et perdent si peu la balle. Haaland ou Ronaldo ? On a Benzema pour le moment et on en profite". Même constat pour Luka Modric : "Il est intelligent, il a 35 ans mais ça ne se voit pas sur le terrain. Entraîneur ? Il a ça en lui, il connaît le football. Je suis heureux pour lui, il a joué en double pivot avec Kroos et ils s'entendent à merveille".