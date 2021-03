L'Inter à l'arrêt: centre fermé, match annulé

Au delà de l'absence de Romelu Lukaku pour les matches des Diables Rouges, l'Inter voit son prochain match reporté.

L'Inter Milan se trouve à l'arrêt. Ce jeudi, le club italien a annoncé les tests positifs au Covid-19 du défenseur central Stefan de Vrij (29 ans, 25 matchs et 1 but en Serie A cette saison) et du milieu de terrain Matias Vecino (29 ans, 1 apparition en Serie A cette saison). Pour empêcher une éventuelle propagation du virus, l'actuel leader de la Serie A a stoppé toutes ses activités jusqu'à dimanche, avec notamment le report du match face à Sassuolo prévu samedi en championnat.

Dans le même temps, tous les internationaux de l'Inter, appelés pour ce rassemblement de mars, ont l'interdiction de répondre aux convocations des sélections nationales. Des tests sont ensuite prévus pour tout l'effectif lundi afin de suivre l'évolution de la situation.