Martinez s'exprime à propos de Vermaelen: "Nous avons un accord avec son club"

L'ancien défenseur du FC Barcelone va venir disputer les rencontres des Diables, enfin seulement deux rencontres sur les trois.

Thomas Vermalen est une nouvelle fois appelé par Roberto Martinez pour les rencontres des Diables Rouges contre la Tchéquie, le Pays de Galles et la Biélorussie. Cependant, avec les conditions sanitaires actuelles, les déplacement in et out au japon sont compliqués.

Le coach fédéral est revenu sur l'accord qu'il a avec le club Japonais, Vissel Kobe, où joue Vermaelen: "On a beaucoup travaillé avec le Vissel Kobe", a déclaré Martinez ce vendredi en conférence de presse. "Thomas sera disponible pour les deux premiers matches puis repartira pour faire sa quarantaine au Japon. Je remercie le Vissel Kobe pour la collaboration que nous avons eu, une belle collaboration entre le club et la Fédération".

Vu les absents en défense, la présence de Vermaelen est une bonne nouvelle pour nos Diables.