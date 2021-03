Passé par la Fiorentina, un jeune défenseur d'OHL s'engage en D1B

OHL a annoncé le départ d'un de ses jeunes défenseurs, qui rejoint la D1B.

Jordy Gillekens quitte OHL. Le défenseur s'est engagé pour deux saisons avec Lierse Kempenzonen en D1B. Le joueur de 21 ans était déjà prêté du côté du Lisp, et s'y engage donc de façon définitive pour tenter d'y (re)lancer sa jeune carrière.

"Je suis très heureux de ce transfert définitif, c'est un club familial et chaleureux et j'avais été immédiatement bien accueilli ici. Pour mon développement en tant que joueur, les sept premiers matchs ont été très importants", a confié Gillekens qui espère donc devenir footballeur professionnel au cours des deux prochaines saisons : "Je suis reconnaissant aux jaune et noir pour les opportunités de jouer qui m'ont été données."

Formé à OHL, Gillekens avait été prêté à la Fiorentina durant une saison (2018/19), où il avait évolué en 'Primavera' (réserve) avant de revenir à Louvain la saison suivante. Cette saison, il n'est jamais parvenu à s'imposer pour jouer en D1A et a rejoint le Lierse en prêt au mois de janvier.