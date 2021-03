🎥 FA Cup : Manchester City, avec un De Bruyne buteur, émerge en fin de rencontre face à Everton

Les Skyblues rejoignent Southampton dans le dernier carré de la FA Cup.

Manchester City a évité le piège tendu par Everton et a assuré son ticket pour les demi-finales de la FA Cup. En déplacement du côté de Goodison Park, la bande à Pep Guardiola s'est imposée sur le score de 0-2.

Mais les Cityzens ont dû attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour émerger. Gündogan s'est chargé d'ouvrir le score à la 84e minute de jeu.

Six minutes plus tard, Kevin De Bruyne permettait à City d'inscrire le deuxième et dernier but de la rencontre.

Southampton et Manchester City sont les deux premières équipes à rejoindre le dernier carré de la FA Cup. Ce dimanche, les rencontres Chelsea-Sheffield United et Leicester-Manchester United clôtureront les quarts de finale de la compétition.