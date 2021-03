Jan Vertonghen fait son retour avec Benfica et garde le zéro

Jan Vertonghen avait manqué plusieurs matchs avec Benfica. Rappelé par Roberto Martinez, il a fait son retour dans le onze.

La blessure de Jan Vertonghen n'est plus qu'un mauvais souvenir : le Diable Rouge de 33 ans était titulaire avec Benfica pour le déplacement à Braga, match très important dans la course au top 3. Les Aigles se sont imposés et Vertonghen a pu garder le zéro, disputant l'intégralité de la rencontre. Benfica est 3e de Liga NOS, un point devant son adversaire du jour.