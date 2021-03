Eric Choupo-Moting absent de la liste du Cameroun après une incroyable erreur : "C'est un manque de professionnalisme"

Absent de la liste du Cameroun, l'attaquant du Bayern Munich était pourtant bien dans la liste à la base. Le joueur va donc manquer deux matchs importants pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Eric Choupo-Moting n'a jamais reçu sa convocation. Selon les informations de Bild, la Fédération Camerounaise pensait avoir envoyé la convocation par mail à l’attaquant de 31 ans. Mais finalement, elle se l’est envoyée à...elle-même !

Le sélectionneur des Lions Indomptables, Antonio Conceicao pensait donc que son joueur n’avait pas répondu à l'invitation alors que l’ancien attaquant du PSG n’a jamais reçu sa convocation. De quoi fortement agacer le père et agent du joueur au moment de voir la liste finale. "J'ai été contacté par la fédération pour savoir ce qui se passait. J'ai contacté le FC Bayern et ils ont confirmé qu'ils n'avaient pas reçu l’invitation. Apparemment, ils ont envoyé l'invitation à une mauvaise adresse e-mail et ne l'ont remarqué que lundi. C'est un manque de professionnalisme", a dénoncé Camille Just Choupo-Moting sur la chaine Naja TV.