Zlatan évoque une prolongation, à 39 ans : "Maldini me met la pression !"

De retour après trois matchs d'absence, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé le chemin des filets contre la Fiorentina, dans un match difficile mais finalement gagné par l'AC Milan.

Trois points cruciaux pour l'AC Milan, éliminé en Europa League et qui veut encore croire au Scudetto malgré ses 6 points de retard (avec un match de plus) sur l'Inter Milan : "Il ne nous reste plus que ça, c'était donc très important de gagner aujourd'hui. Nous avons joué avec la bonne mentalité", se réjouit Zlatan Ibrahimovic au micro de SkySports après la victoire (2-3). "Nous voulions gagner à tout prix et nous avons montré tout le caractère de cette équipe".

Ibrahimovic lui-même a également montré du caractère, disputant 90 minutes après trois matchs d'absence suite à une blessure aux adducteurs. "Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, je n'étais pas vraiment capable de jouer 90 minutes, même si je l'ai fait aujourd'hui. Il y a ceux qui se reposent et il y a les autres (rires)". Le Suédois aura 40 ans cette année, mais n'écarte pas une prolongation. "Paolo Maldini me met la pression ! Mais nous verrons, nous avons une relation honnête et tout se passe bien entre nous. Nous ne sommes pas pressés".