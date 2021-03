Un ancien international anglais signe à l'Inter Miami

Kieran Gibbs, latéral gauche de 31 ans qui joue cette saison à West Brom, vient de signer en Major League Soccer dans le club de l'Inter Miami.

Il rejoindra la MLS à la fin de son contrat avec le club anglais, c'est à dire le 1er juillet prochain, après avoir satisfait aux règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment de l'année.

Durant sa carrière, Gibbs a remporté trois fois la Coupe d'Angleterre avec Arsenal et a 10 sélections avec l'équipe nationale.

Welcome @KieranGibbs ✍🏼🇬🇧 #InterMiamiCF has signed three-time FA Cup champion defender, Kieran Gibbs. All the details on our newest player below!https://t.co/l0fLktVsM5