Officiel : La Fiorentina n'y arrive pas, Cesare Prandelli a donc démissionné

Revenu à la Fiorentina cette saison, le technicien italien n'a pas réussi à redresser la barre du club florentin.

Quatorzième du classement de Serie A, la Fiorentina est encore loin de s’être sauvée et reste sur trois petites victoires lors de ses dix derniers matchs. Des mauvais résultats qui ont poussé Cesare Prandelli à démissionner du côté de la Viola.

"La Fiorentina informe que, aujourd'hui, l'entraîneur Cesare Prandelli a remis sa démission à la direction du Club. La Viola, avec énormément de regrets, a accepté la demande de l'entraîneur et en a compris les raisons, qui vont au-delà du football. Le Président Commisso, la direction, l'équipe et toutes les personnes de la Viola remercient Cesare Prandelli et lui souhaitent de retrouver au plus vite la sérénité et l'énergie nécessaires pour son avenir humain et professionnel", indique le communiqué de la Viola.