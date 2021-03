Didier Deschamps fan de son trio offensif

Alors que ses choix font régulièrement l'objet de nombreux débats, le sélectionneur de l'équipe de France a tenu à encenser ses trois attaquants.

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges à propos de son trio offensif composé de Kylian Mbappé (22 ans, 39 sélections et 16 buts), d'Antoine Griezmann (30 ans, 86 sélections et 33 buts) et d'Olivier Giroud (34 ans, 105 sélections et 44 buts), en conférence de presse ce mardi.

"La meilleure association offensive avec Mbappé, Griezmann et Giroud ? Quand on regarde les statistiques, celles des trois, elles ont permis aux Bleus d'être champions du monde, sans oublier le travail de tous les autres à côté. On est à plus de deux buts par match. Ils sont dangereux, avec des profils différents mais une bonne complémentarité. Le vécu et l'expérience sont importants", a confié le coach des Bleus.

Autant dire que ce trio devrait avoir les faveurs de Deschamps pour l'Euro cet été.