Thorgan Hazard, buteur de la tête: "C'est la première fois de ma carrière"

Premier match, première victoire et premier but pour Thorgan Hazard. Le petit frère d'Eden a donné l'avantage aux Diables contre le Pays de Galles. Un but de la tête... à la saveur spéciale: "C'est le premier but de ma carrière de la tête", déclare le milieu de terrain au micro de la RTBF. "Je pensais que cela n'allait jamais m'arriver. Je prends du rythme petit à petit depuis mon retour. C'est bien la première fois que je suis blessé aussi souvent lors d'une même saison. C'est à moi de tout faire pour que cela n'arrive plus".

Le joueur de Dortmund analyse aussi la rencontre des Diables Rouges: " "On se sent bien. C’était important pour le groupe de bien débuter la campagne qualificative. On s’est fait peur durant les 10 premières minutes. Puis, on a égalisé. Cela nous a fait du bien. En deuxième mi-temps, on aurait pu faire mieux."

Cela aurait pu être pire aussi, mais même sans briller nos Diables Rouges ont fait le travail. A confirmer dans trois jours en République Tchèque.