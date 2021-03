Antoine Griezmann veut rester au FC Barcelone et faire ses preuves

L'international français a du mal à se faire une place au sein de l'effectif barcelonais de Ronald Koeman.

Arrivé en provenance de l'Atlético de Madrid en 2019 pour près de 120 millions d'euros, Antoine Griezmann ne semble pas vraiment avoir convaincu après près de deux saisons du côté du FC Barcelone.

Cependant, le Français ne veut pas abandonner et compte bien se battre pour gagner sa place et faire ses preuves. Selon Radio Catalunya, Griezmann serait très à l'aise au Camp Nou. Ainsi, quitter le club ne serait pas une option pour lui. Il voudrait rester calme et montrer ce dont il est capable alors que son contrat court encore pendant trois ans.

L'émission Tot Costa précise également que le dossier Griezmann serait à suivre cet été et qu'un transfert ne serait pas à exclure.