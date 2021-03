Kevin Denkey : "J'aimerais gagner quelque chose avec le Togo"

Loin de sa terre natale, le Togo, nous avons rencontré le jeune Kevin Denkey au Centre d'entrainement du Cercle de Bruges. Il se prépare pour les échéances futures en Pro League, à défaut d'être sur le théâtre des éliminatoires de la CAN 2022.

Ses compatriotes sont au Togo pour les préparatifs des deux derniers matchs éliminatoires de la CAN 2022. Kevin Denkey, lui, n’a pas été convoqué par Claude Le Roy pour les deux rencontres sans enjeu (Comores-Togo et Togo-Kenya), le Togo étant déjà éliminé. Une non sélection que l’ancien Nîmois prend avec fair-play : "Je m’y attendais un peu quand même, je savais qu’on n’allait pas être nombreux, avec un match pareil, on en a parlé un peu. Il (Claude Le Roy) doit limiter des joueurs qui viennent d’Europe car les trajets coûtent, il voulait aussi donner leur chance à pas mal de locaux, qu’il suit, avec qui il est en train de travailler. Et tout de même, on sait qu’on est quasi éliminés. S'il m'avait appelé, j'y aurais été, il n'y a pas de souci, bien sûr".

Un amour pour les Eperviers que le natif de Lomé n’a cessé de clamer depuis sa participation au tournoi de Toulon. Lui qui avait le choix entre la France U19 et la A du Togo, a opté pour ce dernier. Mais depuis son arrivée dans le nid des Eperviers, le Togo vient de rater sa seconde Coupe d’Afrique des Nations consécutive : "Pour un joueur qui arrive comme ça et qui a envie de goûter à la CAN, ce n’est pas simple, évidemment. Il y a pas mal d’anciens avec qui j’ai parlé notamment Emmanuel Adebayor qui m’a raconté comment se passe la CAN, la Coupe du Monde. Tout de suite, quand il te raconte, tu es plongé directement dedans. La pression, les foules, le peuple, les attentes. C’est énorme, et deux fois j’ai vu passer comme ça la CAN", regrette-t-il.

© photonews

En bon compétiteur, Kevin Denkey ne désarme pas. Il nourrit, plutôt, beaucoup d’ambition pour le pays qui l’a vu naître le 30 Décembre 2000 : "J’aimerais gagner un truc avec le Togo, participer aux tournois internationaux, la CAN, le Mondial pourquoi pas, gagner quelque chose avec le Togo".

Le jeune aux 12 sélections avec 1 but doit encore prendre son mal en patience avant de briller un jour avec les Eperviers, lui qui fait partie des meilleurs espoirs du football togolais.