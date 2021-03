Anderlecht, maison des Tchèques de Pro League

La Pro League a vu défiler plusieurs grands talents tchèques, dont le plus connu est évidemment Jan Köller. Beaucoup ont fait les beaux jours du RSC Anderlecht.

Köller et Zitka, de Lokeren à Anderlecht

Si on vous demande de citer deux joueurs tchèques passés par la Belgique, à coup sûr, leurs noms ressortiront spontanément : Jan Köller (1999-2001) et Daniel Zitka (2002-2010) ont laissé d'innombrables souvenirs aux supporters du RSC Anderlecht, remportant respectivement 2 et 4 titres de champion de Belgique lors de leur passage. Si Zitka remportera le titre de meilleur gardien de l'année en 2007, Köller aura probablement fait la plus forte impression avec son Soulier d'Or en 2000, mais aussi pour la superbe carrière que le géant de Prague réalisera par la suite en devenant l'un des attaquants les plus en vue d'Europe avec le Borussia Dortmund (184 matchs, 79 buts avec les Borussen).

© Photonews

S'ils ne se sont jamais croisés sous le maillot mauve, les deux Tchèques les plus célèbres de Pro League ont autre chose en commun : leur passage au Sporting Lokeren, où ils se sont également manqués à une saison près, Zitka arrivant au Daknam quand Köller partait pour le Stade Constant Vanden Stock.

C'est également à Lokeren qu'a évolué un joueur ayant moins fait parler de lui, mais pourtant le second joueur tchèque comptant le plus de matchs en D1 belge (163) : Roman Vonasek, pilier du club de 1996 à 2003. Enfin, Vaclav Budka et Martin Penicka (77 matchs chacun pour Lokeren) formaient eux aussi cette "vague" tchèque de la fin des années 90 au Daknam, l'un des bastions belges dans ce domaine.

Polak et les "autres" tchèques mauves

Si Köller et Zitka sont les plus fameux, Jan Polak a bien évidemment sa place au panthéon des Tchèques dont le passage en Belgique a le plus marqué les esprits, et c'était également au RSC Anderlecht : pas forcément synonyme d'ADN "à la Mauve", Polak s'est imposé dans l'entrejeu de 2007 à 2011, glanant un titre de champion mais surtout devenant un pilier de la sélection avec laquelle il participe au Mondial 2006 et à l'Euro 2008 ... qu'il dispute aux côtés de son équipier Stanislav Vleck, lui non plus pas taillé dans le style RSCA mais dont l'efficacité lui permettra de s'imposer au forceps au Parc Astrid.

Ondrej Mazuch (32 ans et toujours actif au pays) mettra plus de temps à convaincre mais finira par devenir un titulaire à part entière aux côtés de Roland Juhasz dans la défense anderlechtoise, et s'en sortira bien mieux que deux compatriotes : Lukas Marecek et Jan Lecjaks, le premier tentant par après un retour en Belgique à ... Lokeren, où il ne fera pas plus étalage des qualités techniques qu'on lui prêtait. Enfin rappelons le passage, bien plus tôt, de Martin Kolar, lui aussi pétri de talent mais brisé par une grave blessure encourue face au Standard

Champions de Belgique à Genk et Bruges

D'autres joueurs issus de République Tchèque ont cependant évolué au top belge sans passer par Anderlecht, et ont même remporté notre championnat sous un autre maillot : David Rozenhal débarque ainsi du Sigma Olomouc en 2003 et remportera le titre avec le Club de Bruges en 2005, avant une belle carrière qui l'emmènera au PSG, Newcastle, la Lazio Rome et Lille (où il sera également titré) ... avant de repasser par chez nous, du côté d'Ostende.

© photonews

Daniel Pudil, quant à lui, sera champion avec le Racing Genk en 2011, au pic d'une carrière qu'il termine actuellement en D2 tchèque (Viktoria Zizkov) et qui l'aura vu disputer l'Euro 2016 alors qu'il portait le maillot de Sheffield Wednesday.