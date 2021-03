Le Real prêt à attirer Mbappé ET Haaland ?

Depuis quelques semaines, la presse espagnole met en opposition les deux joueurs. Mais si les deux débarquaient finalement dans la capitale espagnole?

Presque éclipsé par le feuilleton Cristiano Ronaldo à l'international, celui consacré au duo Kylian Mbappé et Erling Håland continue de faire parler en Espagne. Marca le place même en Une de son édition de samedi, avec une information à prendre avec d'énormes pincettes : le Real Madrid souhaiterait recruter les attaquants de Paris et Dortmund dès cet été afin de retrouver le devant de la scène, et surtout le toit de l'Europe.

Mais avec quel argent ? Pour cette double-opération qui ne coûtera sans doute pas moins de 300 M€, la Maison Blanche espère avant tout vendre de nombreux joueurs, et compte sur le retour du public au Santiago-Bernabeu au mois d'avril pour rentrer du cash. D'après Marca, Madrid estime que les multiples refus de Mbappé pour prolonger son contrat contraindront le PSG à le placer sur la liste des transferts cet été, à un an de la fin de son bail. Concernant Håland, son agent Mino Raiola voudrait justement le transférer dans la capitale espagnole. Et le Norvégien n'est évidemment pas contre, tout comme son père, bien que ces derniers se posent encore des questions sur le timing.

Problème : Paris et Dortmund auront leur mot à dire. Par le passé, le PSG a su se faire respecter sur le marché des transferts, le retour avorté de Neymar à Barcelone en 2019 le prouve, tandis que le Borussia attendrait 180 M€ pour libérer Håland.