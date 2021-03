🎥 Dix ans déjà: le premier but de Nacer Chadli avec les Diables Rouges

Un anniversaire un peu particulier pour Nacer Chadli ce lundi.

À 31 ans, Nacer Chadli fait partie des anciens en équipe nationale. Il avait d'ailleurs entamé sa carrière internationale il y a plus de dix ans, le 9 février 2011, à l'occasion d'un amical contre la Finlande. Et il n'aura dû attendre qu'un moins et sa troisième cap pour inscrire son tout premier but.

C'était au Stade Roi Baudouin, à la faveur d'une large victoire contre l'Azerbaïdjan et d'un assist d'Axel Witsel, le 29 mars 2011. Dix ans plus tard, Nacer Chadli en est à huit buts avec l'équipe nationale, dont cet inoubliable but décisif contre le Japon qui fait partie de la grande histoire du football belge.