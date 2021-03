Pour ce joueur du PSG, le match du Bayern arrive trop tôt

C'est un peu le même cas que Robert Lewandowski.

Opposé au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a hérité de l’adversaire le plus redouté. Pas de quoi effrayer le milieu Julian Draxler (27 ans, 2 matchs en LdC cette saison), persuadé que les Parisiens rivaliseront avec les Bavarois.

"C’est un tirage qui n’est pas facile car le Bayern est une des meilleures équipes au monde, a reconnu l’Allemand sur le site officiel du PSG. Ils ont gagné la Ligue des Champions contre nous l’année dernière. Mais nous avons aussi une très grande équipe et des joueurs incroyables. Je pense que ce sera un match très serré. Les détails seront importants et feront la différence. Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation. On va tout donner.