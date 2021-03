📷 Victime d'insultes raciste, un joueur de Schalke 04 quitte Instagram et dénonce le réseau social

Rabbi Matondo a poussé un énorme coup de gueule ce dimanche. Il a publié sur son Twitter une photo d'un utilisateur qui lui envoyait des insultes racistes.

En mettant ce message en avant, le Gallois a voulu dénoncer le fait qu'Instagram ne faisait "rien contre les abus racistes".

"Et ça continue... Une autre semaine d'Instagram qui ne fait rien contre les abus racistes. Mon Insta sera pourtant mis hors ligne si je poste des clips de mes matches..."

L'équipe nationale galloise et Schalke 04 ont apporté leur soutien au joueur.

And it continues... another week of @instagram doing absolutely nothing about racial abuse. My insta will get taken down if I post any clips from my games though... #priorities pic.twitter.com/TbIrH1aPqy