Champions League : l'UEFA annonce la délocalisation d'un des quarts de finale

Que ce soit en Ligue des Champions comme en Europa League, depuis un moment déjà, l'UEFA a pris l'habitude de délocaliser des rencontres, lorsque la situation dans une ville ou un pays spécifique le demande.

La prochaine rencontre impactée est le quart de finale entre le FC Porto et Chelsea. Programmée le 7 avril à Porto, la rencontre a été délocalisée à Séville.

Pour le match retour, Sergio Conceição et les siens ne se rendront pas à Londres car la rencontre prévue le 13 avril ne se jouera pas non plus comme prévu, et est également délocalisée à... Séville.

Le stade Ramón Sánchez Pizjuán, antre du FC Séville, accueillera donc la double confrontation, avec une place en demies à la clé.

Enfin, l'UEFA a également annoncé que la rencontre de Champions League entre Lyon et le PSG (féminin) a été reportée.

