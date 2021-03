Le président de la fédération congolaise quitte le navire après 16 ans

La non-qualification de la RDC et de ses Belgicains pour la CAN va provoquer du changement à la tête de la fédération.

Constant Omari, en poste à la FECOFA (fédération congolaise de football) depuis 2005, a annoncé cette semaine qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections, laissant donc son poste après 16 ans. Une décision qui se fait en parallèle d'une enquête du comité d'éthique de la FIFA à son sujet, et alors que la RDC a été piteusement éliminée de la course à la CAN 2021 au Cameroun.

Christian Nsengi, sélectionneur des Léopards de Jackson Muleka, Paul-José Mpoku ou encore Chancel Mbemba, a déjà fait savoir qu'il ne quitterait pas son poste. Le Congo entame ses qualifications au Mondial 2022 en juin prochain.