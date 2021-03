Ibrahima Konate "n'ira pas" à Liverpool, d'après le directeur de Leipzig

La presse anglaise envoyait Ibrahima Konaté, défenseur central du RB Leipzig, à Liverpool. Mais le directeur du club allemand a mis le holà.

Markus Krosche, directeur du RB Leipzig, a déjà prévenu Liverpool : Konaté est "un joueur très important" pour le club et ne quittera pas l'Allemagne avant la fin de ses deux ans de contrat. "Ce n'est pas une option", affirme Krosche à SkySports. "Il sait qu'il est très important pour nous et se développe très bien cette saison, il a un énorme potentiel. Nous voulons qu'il progresse chez nous, nous avons une bonne équipe et nous jouons l'Europe, il n'a aucune raison de partir".

Liverpool avait, d'après The Athletic, fait de Konaté sa cible n°1 pour renforcer le poste de défenseur central, et était prêt à mettre le montant libératoire pour attirer l'international espoirs français (40 millions d'euros). Mais le RB Leipzig a déjà perdu un cadre défensif pour la saison prochaine, Dayot Upamecano ayant signé au Bayern Munich.