Le Bayern ne devrait pas lever l'option d'achat d'un joueur prêté

Le Bayern Munich risque de connaitre un été mouvementé.

L'ogre bavarois pourrait vivre un été agité. Alors que son coach à succès Hans-Dieter Flick n'est pas certain de prolonger l'aventure selon Bild, plusieurs joueurs pourraient ne plus être Bavarois la saison prochaine.

Les joueurs pointés sont Tiago Dantas, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr, Marc Roca et Douglas Costa. Aucun n'est cadre et l'équilibre de l'équipe ne devrait pas être impacté, toutefois, ils devront être remplacé pour que l'effectif bavarois reste compétitif pour évoluer sur tous les fronts.

Douglas Costa justement est en difficultés en Bavière où il est prêté avec une option d'achat par la Juventus. Miné par les blessures et pépins physiques, le Brésilien n'a pas non plus convaincu et ne devrait pas faire de vieux os au Bayern, selon Goal.

Le media annonce ainsi que Costa devrait donc retourner à Turin cet été, vu qu'il n'est pas parvenu à faire face à la concurrence de Gnabry, Coman ou encore Sané.

Le joueur pourrait cependant se retrouver en position délicate, car à la Juventus non plus on ne compterais plus sur lui pour l'avenir. Du haut de ses 30 ans, Douglas Costa arrive doucement en fin de carrière et pourrait faire son retour au Brésil si un club parvient à trouver un accord.