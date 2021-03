🎥 Christian Benteke entre frustation et satisfaction après le rassemblement des Diables Rouges

Il a dû attendre son tour, mais il a su saisir sa chance quand il est monté au jeu.

Christian Benteke aura dû se contenter de 26 minutes de jeu en trois matchs avec les Diables Rouges et il ne cache pas qu'il espérait un peu plus. "Le coach avait dit qu'il allait faire tourner, donc je savais que c'était une occasion pour moi de lui montrer que je suis toujours là. Et c'était frustrant de ne pas commencer, parce que je m'attendais à avoir un peu plus de temps de jeu", confirme-t-il au micro de la RTBF.

Mais Christian Benteke a patiemment attendu son tour et quand il en a eu l'occasion, il a réussi à se mettre en évidence, en inscrivant notamment un très joli but. "Je n'ai pas été dans une position favorable ces derniers temps, mais il faut aussi respecter le travail de Romelu et qu'il fait devant. Mais c'était un match où il fallait se montrer, et je suis content d'avoir pu le faire", souligne-t-il.

Reste à voir si ça permettra à l'attaquant de Crystal Palace de gratter une place parmi les 23 qui disputeront l'Euro? Réponse dans un peu plus de deux mois.