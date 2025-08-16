Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Bruges a perdu De Cuyper, Talbi et Jashari, et s'attend à perdre Ordoñez. Mais Hugo Vetlesen intéresse lui aussi plusieurs clubs.

Hugo Vetlesen est bel et bien présent dans la sélection brugeoise pour ce dimanche. Le milieu de terrain pourrait potentiellement débuter au Gaverbeek, après un bon match en Champions League contre Salzbourg.

Cependant, il n'est pas encore certain que Vetlesen restera à Bruges cet été, car le Norvégien intéresse plusieurs clubs étrangers.

PAOK, Olympiakos et le Slavia Prague s'activent pour Hugo Vetlesen

Le milieu de terrain norvégien a été recruté pour 7,5 millions d'euros en 2023 et est sous contrat jusqu'en 2027. Cependant, un transfert cet été ne devrait pas être considéré comme impossible.

Après un radar havrais, Hugo #Vetlesen en Belgique? Le futur n°10 du club ? PLZ R&T! https://t.co/aN9U85mYBI https://t.co/aN9U85mYBI — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) 14 août 2025

Il y a deux semaines, de l'intérêt étranger pour Vetlesen a été mentionné pour la première fois. Le PAOK Salonique a montré un intérêt marqué pour le joueur, évalué à quatre millions d'euros selon Transfermarkt.

Le Slavia Prague et l'Olympiakos se seraient également manifestés pour le milieu de terrain norvégien.