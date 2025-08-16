Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

La Gantoise et Anderlecht n'ont pas encore terminé leur mercato. Les deux clubs tiennent à l'oeil le même joueur.

Alors que la dernière ligne droite du mercato approche, c'est surtout La Gantoise qui semble avoir encore besoin de renforts. Les Buffalos ont perdu plusieurs tauliers en défense et n'ont que très peu recruté en attaque. Ivan Leko attend notamment encore un créateur, d'autant qu'Abdelkahar Kadri a besoin de temps pour retrouver du rythme.

Selon Sacha Tavolieri, les Buffalos manifestent un intérêt certain pour Ismaël Gharbi. Il s'agit d'un ailier franco-espagnol de 21 ans, actif à Braga depuis plus d'un an et capable d'évoluer sur les deux flancs et même au poste de numéro dix.

Plus de temps de jeu en Pro League ?

Si la direction gantoise tente le coup, c'est parce qu'elle sait qu'une opportunité de se le faire prêter se dégage. Gharbi est arrivé au Portugal l'été dernier et reste sur une première saison à 4 buts et 5 assists mais a alterné entre le banc et le onze de base, ne débutant que 13 matchs de championnat portugais.

Braga pourrait envisager un prêt, avec option d'achat à la clé. Mais les Buffalos ne sont pas les seuls dans ce dossier : Anderlecht aurait aussi pris ses informations sur le joueur, international espoir français jusqu'en U18, puis fier représentant des U19 espagnols.

Né à Paris, Ismaël Gharbi a été formé dans les deux principaux clubs d'Île-de-France, commençant au Paris FC avant de rejoindre le PSG à l'âge de 12 ans. Il a franchi tous les échelons au Parc des Princes, jusqu'à comptabiliser 12 apparitions avec l'équipe première. Après un passage en Suisse, les Parisiens l'ont cédé gratuitement à Braga il y a un an.