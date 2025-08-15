Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

Charleroi aurait pu recevoir un petit coup de pouce ce week-end si Zeno Van den Bosch, en discussions pour un transfert, avait été laissé de côté par Stef Wils. Il n'en sera rien.

C'est l'une des affiches de ce dimanche, même si elles opposent deux équipes loin d'être au sommet de leur forme : le Sporting Charleroi reçoit l'Antwerp. Les Zèbres ont perdu Stelios Andreou et paraissent manquer de jus en ce début de saison, tandis que le Great Old reste invaincu et va vouloir enchaîner après sa première victoire de la saison.

Stef Wils, cependant, est encore en pleine construction de son noyau et lui aussi doit faire face aux rumeurs de départ entourant certains joueurs. C'est le cas notamment de Zeno Van den Bosch, qui a récemment refusé une offre de Lecce et pourrait partir.

Mais le défenseur international U21 ne sera pas pour autant laissé de côté le temps que son cas soit réglé. "Zeno est disponible et tant qu'il l'est, je ferai appel à lui. Il gère la situation avec beaucoup de professionnalisme", se réjouit Wils dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Pas trace, cependant, de la nouvelle recrue anversoise Kiki Kouyaté dans le groupe. "Il s'entraîne avec nous mais malheureusement, il n'est pas encore qualifié. C'est dommage mais nous ne pouvons rien faire pour accélérer le processus", regrette le coach de l'Antwerp.

Ce Charleroi-Antwerp sera aussi une revanche du barrage de fin de saison passée, qui avait vu Charleroi s'emparer du ticket européen aux dépens du Matricule 1. "Non, ce n'est pas une revanche. C'est une saison différente, nous ne vivons pas dans le passé", affirme Stef Wils.