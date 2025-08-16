Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Un match entre Zulte Waregem et le Club de Bruges restera toujours particulier pour Jelle Vossen. Lui aussi ancien des deux clubs, Ruud Vormer s'est exprimé sur son ex-coéquipier, actuellement dans le dur.

Jelle Vossen a vécu une semaine éprouvante avec Zulte Waregem : contre Anderlecht, il a été relégué sur le banc et n'a pas eu en sortir que dans le temps additionnel. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est occasionné une commotion cérébrale qui le privera de la rencontre de ce soir contre le Club de Bruges.

Ruud Vormer a été interrogé à son sujet par Het Laatste Nieuws et ne comprend pas le management de Sven Vandenbroeck. Le Néerlandais se souvient d'une situation similaire à Feyenoord, sous la direction de Ronald Koeman. "C'était à la 84e minute, à l'extérieur contre le NEC. J'étais en train de m'échauffer depuis toute une mi-temps. Peut-être même plus longtemps. J'en avais assez. À ce moment-là, je me suis dit : 'Tant pis'. Maintenant, Jelle est différent de moi".

Vormer comprend d'autant plus la frustration de Vossen en raison de son statut à Zulte Waregem. "Il a offert le titre à l'équipe la saison dernière, il était meilleur buteur, Joueur de l'Année et capitaine. Pour ensuite être réduit au rôle de figurant... Cela fait vraiment mal".

Ne pas laisser gagner la frustration

Vormer se met à place de son ancien coéquipier : "Tout le monde est euphorique, car vous venez de gagner à Anderlecht. Vous ne pouvez donc pas vous morfondre dans un coin. Vous devez participer aux célébrations, surtout en tant que capitaine. Mais ce n'est pas ce que vous voulez. Vous faites semblant d'être heureux, car vous ne voulez pas tout gâcher".

Et le goût amer continuer : "Les jours suivants, vous devez vous remettre au travail à l'entraînement, car vous n'étiez pas titulaire. Tandis que les autres peuvent tranquillement se promener et rire, vous devez vous entraîner pendant une heure de plus ou participer à l'entraînement des jeunes. J'ai également connu ça à l'époque de Feyenoord."

Vormer ne connaît pas personnellement l'entraîneur Sven Vandenbroeck, mais le suit de près. "De temps en temps, je vais jeter un coup d'œil et nous discutons un peu. Il est très direct et clair. L'année dernière, il n'a même pas fait entrer Vossen lors de ce qui aurait dû être son 600e match. J'aurais été frustré. Les entraîneurs, que voulez-vous...".