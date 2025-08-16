🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

Cyriel Dessers sera-t-il présent pour la double confrontation des Glasgow Rangers face au Club Bruges ? Si pas, ce serait pour une raison... cocasse.

Lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les Glasgow Rangers se sont assez aisément qualifiés face au Viktoria Plzen. Mais ils auraient aussi pu perdre Cyriel Dessers pour une assez longue durée... et pour une raison assez ridicule.

Suite à un contact, l'ancien attaquant de Genk en a en effet... rajouté une tonne en s'effondrant au sol dans un angle particulièrement dangereux. Mal retombé, Dessers se tord alors de douleur et au vu des images, le pire était à craindre (certains parlaient des ligaments).

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | Drame évitable lors du match retour entre les Rangers et le Viktoria Plzen : Cyriel Dessers s’est sûrement fait les croisés en exagérant un contact avec un adversaire. pic.twitter.com/MwR5CuT7kQ — Feuille de Match (@fdematch) August 14, 2025

Russell Martin, l'entraîneur des Rangers, avait fait part de son inquiétude après la rencontre et Cyriel Dessers était d'ores et déjà fort incertain pour la double confrontation, forcément particulière pour lui qui est Belgo-Nigérian, face à Bruges.

Finalement, ce vendredi en conférence de presse, Martin a rassuré concernant l'état de son buteur. "Ce n'est pas aussi grave que ce qu'on avait craint. Il devrait être disponible pour le barrage européen", déclarait-il.

International nigérian depuis 2020, Dessers a disputé 115 matchs pour les Rangers et inscrit 52 buts, ce qui en fait l'un des éléments offensifs principaux du club écossais.