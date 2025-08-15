Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi
Photo: © photonews

Anderlecht a assuré la qualification pour les barrages de Conférence League mais aurait pu passer une meilleure soirée contre le Sheriff Tiraspol. D'autant que Tristan Degreef sera bel et bien suspendu.

Au retour à Bruxelles, une inconnue subsistait pour Besnik Hasi : pourrait-il utiliser Tristan Degreef pour le match aller des barrages ? L'ailier droit des Mauves a écopé d'un avertissement hier soir, le troisième en Europe depuis le début de saison, devant en principe lui valoir un match de suspension.

Mais une règle de l'UEFA a semé la confusion jusque dans la tête d'Hasi : celle stipulant que les avertissements pouvaient être remis à zéro après deux tours préliminaires disputés.

Une subtilité finalement en défaveur d'Anderlecht

Seulement, le cas de figure ne sauvera pas Degreef : la règle que si les cartons en questions ne sont pas suffisant pour déclencher de suspension. Et c'est justement l'avertissement d'hier soir qui est celui de trop pour Degreef.

Il manquera donc bien la rencontre aller face à l'AEK Athènes. Une bien mauvaise nouvelle pour le staff, qui doit déjà composer sans Killian Sardella, Ilay Camara et Ali Maamar, tous indisponibles, au poste d'arrière droit.

D'autant plus que le compartiment offensif de l'AEK ne renseigne pas les premiers venus : le coach peut notamment compter sur Anthony Martial, Luka Jovic et Aboubakary Koita pour désarçonner les défenses adverses.

Anderlecht
AEK Athènes

