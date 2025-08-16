Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Gharbi

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Gharbi

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

La Gantoise et Anderlecht n'ont pas encore terminé leur mercato. Les deux clubs tiennent à l'oeil le même joueur. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 15/08

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Gharbi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Gharbi

07:20
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20
🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

07:00
Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

22:30
Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

22:47
Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

22:30
D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

22:00
Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

21:40
Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

21:20
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union Interview

Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

20:40
Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

21:00
2
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00
Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

19:30
Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

19:00
Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

18:40
"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

18:00
La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

18:20
Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

17:30
Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

17:00
Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

16:40
Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union Interview

Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

16:01
Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

16:20
Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

15:30

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 18:15 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
