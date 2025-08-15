Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)


Le Racing Genk se rendait à OHL ce vendredi en ouverture de la 4e journée de championnat. Les Limbourgeois en ont profité pour remporter leur première victoire.

C'était un match entre équipes malades qui lançait cette 4e journée de Jupiler Pro League, avec le duel entre la lanterne rouge du championnat Oud-Heverlee Leuven et un KRC Genk qui n'avait pas encore gagné le moindre match.

C'est désormais chose faite : Genk s'est imposé (1-2) à la faveur de deux buts assez rapidement inscrits en première période, tous deux par Zakaria El Ouahdi et tous deux sur une passe décisive de Jarne Steuckers (14e, 20e).

Tobe Leysen sauvera le 0-3,  permettant à OHL de rester dans le match : Traoré passe tout près du 1-2, qu'inscrit finalement Roggerio Nyakossi sur une incompréhension entre Heynen et son gardien (38e). Les Louvanistes auraient même pu arriver à la pause sur un score de 2-2, sans une latte de Traoré et un arrêt de Lawal.

En seconde période, les deux équipes se rendront coup pour coup, sans que Genk parvienne à prendre le large ni qu'OHL puisse égaliser. Nyakossi a failli concéder un penalty, tout comme Schrijvers, mais OHL s'en tire bien. 

C'est cependant, en toute fin de match, le Racing Genk qui devra remercier Tobias Lawal : le portier sortira un arrêt à la... 90e+8 pour éviter le 2-2 et sauver la première victoire limbourgeoise. Une victoire peu rassurante, mais qui fera du bien... tandis que David Hubert est déjà sous pression à Louvain. 

