Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Charleroi accueille l'Antwerp dimanche. Les Zèbres doivent une revanche à leurs supporters après la piètre prestation à la RAAL.

Cette semaine, Rik De Mil a eu du boulot à l'entraînement. Une défaite comme celle subie à la RAAL, jamais l'entraîneur carolo ne veut en revivre. Au-delà du manque d'inspiration dans le jeu, le manque d'envie était flagrant, une attitude aussi grave qu'étonnante dans un choc hennuyer, de la part d'une équipe qui attend encore sa première victoire cette saison.

Après avoir poussé un coup de gueule relativement inédit à la mi-temps, De Mil va-t-il bouleverser son onze pour insuffler une nouvelle dynamique ? "Il y a deux possibilités. Soit je change tout, soit je leur redonne l'occasion de prouver qu'ils n'ont pas montré leur vrai visage. Et c'est la première fois depuis que je suis ici qu'ils m'ont déçu donc je ne peux pas tout chambouler", explique-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Repartir tous ensemble dans la même direction

L'entraîneur des Zèbres cherche des explications : "On s'était pourtant bien entraîné la semaine d'avant. Les rumeurs de transfert sont une possibilité. Ce n'est pas acceptable de penser à autre chose que son club mais c'est humain quand d'autres équipes t'appellent".

Au-delà de ça, il y a aussi la perspective de défier l'Antwerp...que Rik De Mil a refusé de rejoindre cet été pour rester à Charleroi après quelques tergiversations : "Je ne vais pas mentir. Après les choses qui sont arrivées, c'est un match particulier. D'autre part, je ne pense pas beaucoup à ça car je suis focalisé sur mon groupe".

Ne regrette-t-il pas sa décision vu le mercato carolo ? "Je suis content d'être ici. Je savais que je perdrais des éléments comme Heymans, Zorgane et Andreou. Mon plus gros challenge, c'est de trouver le bon équilibre dans mon noyau pour retrouver le même niveau". Y parvenir face à l'Antwerp serait un beau symbole pour la suite de la saison.

Suis Charleroi - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (17/08).

16:40
16:01
16:20
15:00
15:30
14:20
14:40
13:00
14:00
13:30
12:40
13:00
12:20
12:00
11:00
11:30
10:30
10:00
09:30
09:00
08:10
08:30
06:40
07:51
07:00
07:20
06:00
23:00
22:30
21:20
22:00
21:20
21:40
20:53
20:40
20:20
