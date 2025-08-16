"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

Zinho Vanheusden repart de très loin à Marbella. L'ancien Diable Rouge ne demande qu'une chose : reprendre du plaisir sur un terrain.

Vanheusden a déménagé à Marbella en juin pour s'éloigner de la Belgique. "Loin de ces questions récurrentes : 'Comment vas-tu ? Vas-tu pouvoir rejouer au football ?' Et loin de la compassion. Je n'étais pas capable de briser le cycle", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Au cours de sa carrière, il a subi quatre opérations du genou, s'est fracturé le pied et a dû subir une lourde opération du dos. Des moments forts tels que sa sélection chez les Diables Rouges et ses performances de haut niveau au Standard étaient toujours suivis de longues périodes de rééducation. "J'ai eu cela six fois. Vous perdez chaque fois une année. À un moment donné, je me suis dit : j'ai 21 ans, pas 36, je ne pourrai pas tenir cela 15 ans".

Ses problèmes de dos en 2023 ont été un tournant. "C'est fini", a-t-il dû annoncer à Besnik Hasi à l'époque. La douleur le rongeait de l'intérieur, y compris dans sa vie privée : "Je venais juste d'être père et voulais pouvoir prendre mon petit garçon dans mes bras. Les premiers mois, je n'ai même pas pu le faire moi-même".

Enfin le bout du tunnel ?

Vanheusden a cherché une aide extérieure pour confier ce qu'il avait sur le coeur : "Si vous m'aviez dit il y a quatre ans que je consulterais un psychologue, je vous aurais ri au nez. Mais ces entretiens m'ont aidé pas à pas." Il a décidé que son bonheur et sa famille devaient désormais être au centre de ses préoccupations.

À Marbella, il a trouvé la paix, mais aussi progressivement le plaisir de jouer au football à nouveau. Par le biais de contacts, il s'est retrouvé à l'entraînement avec le Marbella CF, en troisième division espagnole. "Absolument pas dans l'optique de décrocher un contrat, mais tout s'est bien passé et j'ai signé pour un an. Je ne peux pas garantir comment les choses se passeront après un ou deux matchs, mais je reprends du plaisir".

Il n'est pas complètement exempt de douleur, mais se sent à nouveau footballeur. "Après mon premier match amical, j'ai dit à ma petite amie que j'avais pris du plaisir. Cela faisait des années." Après tout ce qu'il a vécu, c'est peut-être sa plus grande victoire.