Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

Dennis Ayensa et David Bates sont les seuls absents dans le groupe du Standard pour le déplacement à l'Union. Voici les nouvelles de l'infirmerie des Rouches.

Une semaine après son succès face au Racing Genk, le Standard se rendra à l'Union Saint-Gilloise, ce samedi, pour un deuxième choc consécutif. Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic sera privé de Dennis Ayensa, et ce jusqu'à la mi-septembre environ. René Mitongo ou Bradley Nam James pourraient donc prendre place sur la feuille de match. « Ils sont bien, je sais que je peux compter sur eux », a déclaré le Roumain en conférence de presse, ce vendredi.

Sur le front offensif, Thomas Henry a quitté le groupe durant deux jours cette semaine pour raisons personnelles. L'attaquant français est revenu à Liège jeudi soir, ne souffre d'aucun pépin physique et sera donc disponible pour le déplacement au Parc Duden. Les revenants de la semaine dernière seront également dans le groupe, et Henry Lawrence, opéré de l'appendicite en fin de préparation, est aussi sélectionnable.

David Bates a subi une petite intervention, Henry Lawrence à nouveau sélectionnable

Concernant David Bates, les bonnes nouvelles se font toujours attendre. « Il va rentrer ce vendredi de Londres, on va discuter. Tout le monde cherche ce qu'il a exactement. On sent qu'il est affecté, j'espère qu'il ira mieux. Il a subi une petite intervention en Angleterre », a précisé Mircea Rednic.

Tout le monde est là, ou presque, et Mircea Rednic va devoir faire des choix. « Tout le monde veut jouer et me demande “pourquoi pas moi ?”. C'est bien, je préfère des joueurs comme ça à ceux qui sont contents de leur contrat en étant sur le banc. On a une bonne mentalité, il y a une bonne ambiance dans le groupe, et je sens qu'on est sur le bon chemin. »

Un groupe quasiment au complet qui devra livrer la rencontre parfaite pour accrocher un résultat au Parc Duden. « C'est une très bonne équipe, la meilleure de Belgique. On connaît leur philosophie et celle de Pocognoli, on sait que ce sera un match difficile. C'est une équipe qui met de la pression dès la première minute et qui ne fait pas le siège comme Genk. On a vu qu'ils ont marqué sur phase arrêtée, ils ont quatre ou cinq joueurs d’1,90 m. On analyse bien ce qu'ils font », a conclu Mircea Rednic.