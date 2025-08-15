Interview Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| 0 réaction
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce samedi soir, au Parc Duden, Marco Ilaimaharitra retrouvera un certain Adem Zorgane, qu'il a bien connu au Sporting Charleroi. Le Malgache apprécie beaucoup l'Algérien, mais il ne voudra pas lui faire de cadeaux.

Deuxième gros test consécutif pour le Standard, qui se déplacera à l'Union une semaine après sa victoire contre le Racing Genk, laquelle a permis de mettre fin à une série de six mois sans victoire à domicile pour les Rouches. En conférence de presse, ce vendredi, Marco Ilaimaharitra nous livrait ses impressions entre ces deux gros chocs.

"Ce match à l'Union va être une étape supplémentaire, comme chaque match en est une. Contre Genk, on a montré qu'on pouvait aussi gagner en subissant. Ça a permis d'effacer la mauvaise statistique de matchs sans victoire à domicile. C'est vrai qu'en tant que nouveau, avec un nouvel effectif et un nouveau coach, c'était un peu chiant (sic) d'en parler", nous a-t-il répondu.

Désormais, c'est une série personnelle qu'Ilaimaharitra doit briser

En sept rencontres (six avec Charleroi, une avec Courtrai), Marco Ilaimaharitra n'a rien connu d'autre que la défaite contre l'Union. Cette fois, avec les Rouches, il espère bien inverser la tendance. Le Malgache, comme le reste du groupe, a observé les buts inscrits sur phases arrêtées par les Unionistes la semaine dernière et ne compte pas se laisser surprendre.

"On a vu contre Gand que l'Union était une équipe redoutable sur phases arrêtées, mais on a aussi de beaux bébés dans notre équipe. Ma mauvaise série contre eux ? C'est une nouvelle année, je ne regarde pas ce qui s'est passé. Je suis reparti à zéro et prêt à casser cette série."

Adem est l'une des rares personnes qui étaient là même quand j'étais sans club, je ne l'oublie pas"

Cette rencontre sera aussi l'occasion pour lui de retrouver un certain Adem Zorgane, avec qui il a partagé le terrain à 79 reprises sous les couleurs du Sporting Charleroi. Mais ce samedi au Parc Duden, il n'y aura pas de cadeaux.

"Je le connais super bien. Adem, c'est mon gars. Ce week-end, ce sera juste un adversaire. Je le connais comme il me connaît, ce sera une bonne chose de jouer l'un contre l'autre. On en parle tout le temps. Adem, je n'ai pas perdu contact avec lui. Il est l'une des rares personnes qui étaient là même quand j'étais sans club. Je ne l'oublie pas, c'est une personne que je garde dans mon cercle. Ce n'est pas un très grand cercle, mais c'est une personne que je garde dedans."

Le rôle déjà très important de Marco Ilaimaharitra au Standard

Le Malgache devrait souvent croiser l'Algérien au milieu de terrain et aura un rôle prépondérant sur le déroulement de la rencontre. Alors que des questions émanaient sur son état physique et son passé à Charleroi lors de son arrivée chez les Rouches, Ilaimaharitra n'a pas encore quitté le terrain en match officiel et montre que son esprit est bien concentré sur le Matricule 16. Après trois rencontres, il occupe déjà un rôle important dans l'entrejeu du Standard.

"Je suis conscient de mes qualités. Se concentrer sur faire taire les autres, c'est une mauvaise chose. J'ai peut-être répondu à quelques questions à mon sujet depuis le début de saison, mais c'est uniquement sur le terrain qu'il faut répondre. Je ne cherche pas à me faire accepter, je veux être bon et aider l'équipe. Je savais que j'allais devoir faire des efforts pour montrer que j'étais à 100 % concentré sur le Standard."

Je savais que j'allais devoir faire des efforts pour montrer que je suis à 100 % concentré sur le Standard"

"Je sens qu'on me laisse prendre un rôle important, mais comme dans la vie, il faut faire ses preuves pour qu'on te donne des responsabilités. Je les accepte volontiers, c'est naturel pour moi de le faire. C'est plus facile d'être à plusieurs, il y a beaucoup de communication, notamment avec Thomas Henry et Casper Nielsen. C'est bien que des joueurs plus anciens du noyau comme Marlon (Fossey) et Daan (Dierckx) nous laissent cette chance."

Marco Ilaimaharitra, pas un grand fan... de football

Ce week-end marque aussi le retour des grands championnats européens. Des rencontres qu'Ilaimaharitra ne suivra pas avec grande attention, puisqu'il se limite aux grosses affiches européennes. Le joueur de 30 ans n'est pas un grand fan de football, selon ses dires, et préfère la NBA. Il s'est d'ailleurs montré très heureux lorsqu'Ajay Mitchell a donné le coup d'envoi contre Genk le week-end dernier.

"Je ne suis pas un grand fan de football. Je regarde la Premier League et les affiches de Ligue des Champions, mais je ne vais pas rester devant ma télévision parce que les championnats reprennent. J'aime bien regarder la NBA, pour le spectacle. J'aime bien les Golden State Warriors, pour Stephen Curry. Recevoir Ajay Mitchell lors du dernier match était donc très sympa. On parle souvent de NBA avec Timothé Nkada. C'est un fan de Russell Westbrook", a conclu Marco Ilaimaharitra.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (16/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG
Marco Ilaimaharitra

Plus de news

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

18:00
Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

22:47
Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

16:40
Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union Interview

Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

16:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

22:30
Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

15:00
Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

22:30
Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

14:20
Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

21:40
D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

22:00
Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

21:20
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

21:00
2
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00
Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

19:30
Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

17:30
Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

19:00
Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

18:40
La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

18:20
Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

17:00
Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

15:30
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

14:40
Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

16:20
Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

14:00
Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

12:00
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

11:30
C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

10:30
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved