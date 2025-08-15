Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

Ce samedi soir, au Parc Duden, Marco Ilaimaharitra retrouvera un certain Adem Zorgane, qu'il a bien connu au Sporting Charleroi. Le Malgache apprécie beaucoup l'Algérien, mais il ne voudra pas lui faire de cadeaux.

Deuxième gros test consécutif pour le Standard, qui se déplacera à l'Union une semaine après sa victoire contre le Racing Genk, laquelle a permis de mettre fin à une série de six mois sans victoire à domicile pour les Rouches. En conférence de presse, ce vendredi, Marco Ilaimaharitra nous livrait ses impressions entre ces deux gros chocs.

"Ce match à l'Union va être une étape supplémentaire, comme chaque match en est une. Contre Genk, on a montré qu'on pouvait aussi gagner en subissant. Ça a permis d'effacer la mauvaise statistique de matchs sans victoire à domicile. C'est vrai qu'en tant que nouveau, avec un nouvel effectif et un nouveau coach, c'était un peu chiant (sic) d'en parler", nous a-t-il répondu.

Désormais, c'est une série personnelle qu'Ilaimaharitra doit briser

En sept rencontres (six avec Charleroi, une avec Courtrai), Marco Ilaimaharitra n'a rien connu d'autre que la défaite contre l'Union. Cette fois, avec les Rouches, il espère bien inverser la tendance. Le Malgache, comme le reste du groupe, a observé les buts inscrits sur phases arrêtées par les Unionistes la semaine dernière et ne compte pas se laisser surprendre.

"On a vu contre Gand que l'Union était une équipe redoutable sur phases arrêtées, mais on a aussi de beaux bébés dans notre équipe. Ma mauvaise série contre eux ? C'est une nouvelle année, je ne regarde pas ce qui s'est passé. Je suis reparti à zéro et prêt à casser cette série."

Adem est l'une des rares personnes qui étaient là même quand j'étais sans club, je ne l'oublie pas"

Cette rencontre sera aussi l'occasion pour lui de retrouver un certain Adem Zorgane, avec qui il a partagé le terrain à 79 reprises sous les couleurs du Sporting Charleroi. Mais ce samedi au Parc Duden, il n'y aura pas de cadeaux.

"Je le connais super bien. Adem, c'est mon gars. Ce week-end, ce sera juste un adversaire. Je le connais comme il me connaît, ce sera une bonne chose de jouer l'un contre l'autre. On en parle tout le temps. Adem, je n'ai pas perdu contact avec lui. Il est l'une des rares personnes qui étaient là même quand j'étais sans club. Je ne l'oublie pas, c'est une personne que je garde dans mon cercle. Ce n'est pas un très grand cercle, mais c'est une personne que je garde dedans."

Le rôle déjà très important de Marco Ilaimaharitra au Standard

Le Malgache devrait souvent croiser l'Algérien au milieu de terrain et aura un rôle prépondérant sur le déroulement de la rencontre. Alors que des questions émanaient sur son état physique et son passé à Charleroi lors de son arrivée chez les Rouches, Ilaimaharitra n'a pas encore quitté le terrain en match officiel et montre que son esprit est bien concentré sur le Matricule 16. Après trois rencontres, il occupe déjà un rôle important dans l'entrejeu du Standard.

"Je suis conscient de mes qualités. Se concentrer sur faire taire les autres, c'est une mauvaise chose. J'ai peut-être répondu à quelques questions à mon sujet depuis le début de saison, mais c'est uniquement sur le terrain qu'il faut répondre. Je ne cherche pas à me faire accepter, je veux être bon et aider l'équipe. Je savais que j'allais devoir faire des efforts pour montrer que j'étais à 100 % concentré sur le Standard."

Je savais que j'allais devoir faire des efforts pour montrer que je suis à 100 % concentré sur le Standard"

"Je sens qu'on me laisse prendre un rôle important, mais comme dans la vie, il faut faire ses preuves pour qu'on te donne des responsabilités. Je les accepte volontiers, c'est naturel pour moi de le faire. C'est plus facile d'être à plusieurs, il y a beaucoup de communication, notamment avec Thomas Henry et Casper Nielsen. C'est bien que des joueurs plus anciens du noyau comme Marlon (Fossey) et Daan (Dierckx) nous laissent cette chance."

Marco Ilaimaharitra, pas un grand fan... de football

Ce week-end marque aussi le retour des grands championnats européens. Des rencontres qu'Ilaimaharitra ne suivra pas avec grande attention, puisqu'il se limite aux grosses affiches européennes. Le joueur de 30 ans n'est pas un grand fan de football, selon ses dires, et préfère la NBA. Il s'est d'ailleurs montré très heureux lorsqu'Ajay Mitchell a donné le coup d'envoi contre Genk le week-end dernier.

"Je ne suis pas un grand fan de football. Je regarde la Premier League et les affiches de Ligue des Champions, mais je ne vais pas rester devant ma télévision parce que les championnats reprennent. J'aime bien regarder la NBA, pour le spectacle. J'aime bien les Golden State Warriors, pour Stephen Curry. Recevoir Ajay Mitchell lors du dernier match était donc très sympa. On parle souvent de NBA avec Timothé Nkada. C'est un fan de Russell Westbrook", a conclu Marco Ilaimaharitra.