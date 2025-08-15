Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

Il y a un an et demi, Andy Kawaya a mis un terme à sa carrière de joueur. Mais il reste actif dans le football professionnel.

Le 4 novembre 2014, Andy Kawaya faisait la rentrée de sa vie contre Arsenal. Monté à la mi-temps, l'ailier gauche avait dynamité son flanc, causant bien des soucis à Alexis Sanchez, Mikel Arteta (qui jouait encore) et compagnie. Mené 3-0, Anderlecht était revenu à 3-3 lors d'une soirée historique, Kawaya sonnant la révolte avec un assist pour Anthony Vanden Borre sur le but du 3-1.

Aujourd'hui, les deux joueurs optent pour une trajectoire similaire. Là où Vanden Borre apporte tout son vécu et son expérience parfois tourmentée du haut niveau à la RAAL, Kawaya fait désormais de même avec les jeunes de l'Union Saint-Gilloise.

Axé sur l'humain

Sur ses réseaux sociaux, l'ancien espoir des Mauves a confirmé qu'il était bien à la tête de la cellule d’accompagnement mental et social dans le département Player Care de l’académie saint-gilloise.

"J’ai la chance d’avoir eu Clara Baiwir et Jean-Francois Lenvain comme exemples pendant 1 an et demi au sein de l’académie, et désormais, je reprends le flambeau avec un objectif bien défini : développer des êtres humains d’élite. L’athlète en sera le grand gagnant", explique-t-il.

"Je crois fermement en l’idée qu’une carrière se construit d’abord en dehors du terrain, dans la vie de tous les jours, et via mon expérience de joueurs et ma formation académique, j’ai l’ambition d’accompagner les athlètes de la RUSG dans le développement d’une identité complète", conclut Kawaya, bien décidé à faire grandir les jeunes pousses saint-gilloises.