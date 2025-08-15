Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Matija Frigan quitte le KVC Westerlo. L'attaquant croate signe à Parme, en Serie A.

Le KVC Westerlo a encore fait sauter la banque : un an après avoir vendu Lucas Stassin pour 10 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne, et quelques semaines après la vente de Jordan Bos à Feyenoord pour 5 millions, les Campinois voient partir Matija Frigan pour une somme estimée aux alentours des 10 millions d'euros.

L'attaquant croate de 22 ans signe à Parme, où il s'est engagé pour cinq saisons, a annoncé le club de Serie A. Si le montant estimé pour son transfert est avéré, Frigan s'installera sur le podium des ventes les plus élevées de Westerlo, avec Lyle Foster (11 millions) et Lucas Stassin (10 millions).

Une belle affaire pour le club campinois, Frigan étant évalué à 7,5 millions d'euros par Transfermarkt, et ayant été acheté en 2023 contre 5,5 millions d'euros - là aussi un montant record pour Westerlo.

Depuis son arrivée, Frigan s'était imposé comme l'un des attaquants les plus fiables du championnat, inscrivant 20 buts en 75 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, le Croate avait débuté les deux premiers matchs, et était monté au jeu à Malines.