Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Le Club de Bruges se rend à Zulte Waregem plein de confiance après avoir réalisé une belle remontée face à Salzbourg, mais devra se passer de Carlos Forbs et de Zaid Romero.

Le Club de Bruges vient de passer une semaine particulièrement mouvementée. Les Blauw & Zwart ont joué en début de semaine le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contre le RB Salzbourg.

Le Club de Bruges a renversé un retard de 0-2 pour remporter une victoire 3-2, assurant ainsi sa place en barrages de la Champions League. Ces derniers se joueront contre les Glasgow Rangers.

Mais d'abord, c'est un match de championnat contre Zulte Waregem qui est au programme. Il se déroulera samedi après-midi sur le terrain de l'Essevee. Comme d'habitude, les Gazelles ont dévoilé leur sélection pour la rencontre.

Pas de Forbs et Romero au Gaverbeek

Quelques points attirent immédiatement l'attention. Joel Ordonez est toujours absent, ce qui n'est pas vraiment surprenant au vu de son instance de départ. Mais deux autres absences sont plus étonnantes.

Le premier est Carlos Forbs, qui a inscrit un beau but important contre Salzbourg. Il n'y a aucune trace non plus de Zaid Romero dans l'équipe pour le match contre Zulte Waregem. La raison de l'absence des deux joueurs reste encore floue.