Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

Il y aura encore du mouvement à Anderlecht dans les dernières semaines du mercato. Notamment sur le plan sortant, puisque Olivier Renard n'a jusqu'à présent vendu que Louis Patris.

Le mercato entrant a été assez rondement mené par Olivier Renard cet été, et on s'attendait à ce que les ventes suivent assez vite. Mais Anderlecht n'a pas encore dégraissé son noyau et Besnik Hasi ne sait donc pas encore vraiment de quoi son noyau final sera fait.

L'un des départs que les supporters craignent... mais que, bizarrement, la direction du RSCA semble anticiper avec sérénité, c'est celui de Kasper Dolberg. Le seul buteur prolifique du noyau, qu'on imaginait former un duo d'attaque idéal avec Adriano Bertaccini, pourrait bien être poussé vers la sortie en fin de mercato si une belle somme arrive sur la table.

Mais si Dolberg venait à partir, une chose est sûre : il faudra le remplacer, car Luis Vazquez n'a visiblement pas le niveau requis pour être le seul n°9 d'Anderlecht. Or, selon Sacha Tavolieri, spécialiste mercato belge, le Sporting a un joueur dans le viseur depuis longtemps.

Ce joueur, c'est Moussa Sylla (25 ans), attaquant de Schalke 04, en 2.Bundesliga. Ce buteur malien prolifique a signé en Allemagne l'été passé et impressionne depuis son arrivée avec 17 buts en 30 matchs joués pour les Königsblauen, soit plus d'un but tous les deux matchs, un sacré ratio.

Sylla serait depuis plusieurs mercatos dans les petits papiers du RSC Anderlecht, mais ne serait pour autant pas la seule option en cas de départ de Dolberg. Le joueur de Schalke est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt, et est lié au club allemand jusqu'en 2028.