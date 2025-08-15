Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille
Photo: © photonews

Arnaud Bodart s'apprête à commencer la saison comme gardien titulaire à Lille. Mais comme prévu, il a reçu de la concurrence.

En signant à Lille, Arnaud Bodart savait que la place de gardien numéro un ne pouvait lui être promise. Contrairement à ses années au Standard et à Metz, le Liégeois est arrivé dans la peau d'un numéro deux. Il faut dire qu'avec Lucas Chevalier, international français et icône du club, la concurrence était rude.

Mais Bodart savait que Chevalier était hautement susceptible de franchir un palier cet été. C'est ce qu'il s'est produit : le PSG est passé à l'action, déboursant 40 millions pour en faire le successeur de Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie.

Même s'il était acquis qu'un nouveau gardien débarquerait, cela doit permettre à Bodart de montrer ce qu'il vaut en commençant la saison comme titulaire. Et de faire face à une concurrence plus ouverte ? Le LOSC a en tout cas annoncé avec qui il se battrait pour une place dans les buts.

Un gardien turc en renfort

Comme prévu, c'est le Turc Berke Özer qui a signé jusqu'en 2029, contre un montant estimé à 4,50 millions d'euros. L'international turc (deux sélections), actif à Eyüpspor, n'est pas un inconnu du football belge pour avoir déjà évolué du coté de Westerlo.

Les propriétaires turcs du club campinois avaient réussi à attirer Özer en prêt en provenance de Fenerbahce pendant deux saisons. Il avait ainsi défendu les filets de Westerlo en D1B de 2019 à 2021. Le garçon a désormais gagné en maturité et veut montrer qu'il est prêt à défendre les buts d'un club du calibre du LOSC.

