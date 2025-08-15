Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

Anthony Descotte obtient du temps de jeu en ce début de saison, et était même titulaire contre la RAAL. Mais il pourrait de nouveau être prêté.

Lors des deux saisons précédentes, Anthony Descotte (22 ans) était prêté au FC Utrecht, étant en manque de temps de jeu au Sporting Charleroi. Aux Pays-Bas, il a disputé 11 matchs avec l'équipe réserve d'Utrecht (5 buts), et 25 matchs pour l'équipe A.

Cet été, à la faveur des départs de Dabbagh, Heymans ou encore Benbouali, Descotte a obtenu du temps de jeu. Il était même titulaire face à la RAAL, sans convaincre ni être décisif. En 24 matchs avec Charleroi, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Et selon le média néerlandophone Voetbalprimeur, il se pourrait que le RCSC se sépare encore d'Anthony Descotte pour la saison à venir. Un prêt serait en effet proche d'être conclu à Volendam, en Eredivisie une nouvelle fois.

La visite médicale aurait déjà été programmée, et Volendam n'aurait pas d'option d'achat. Cependant, Descotte n'a plus qu'un an de contrat et s'il est prêté sans prolonger, il sera libre de s'engager où il le souhaite au terme de la saison 25-26.

Anthony Descotte a jusqu'ici été fort ralenti dans sa progression par une grave blessure au genou. L'international belge U21 semblait parti pour obtenir du temps de jeu à Charleroi, mais apparemment, il tentera de se lancer pour de bon aux Pays-Bas...