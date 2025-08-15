Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"
Photo: Photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4280

Vincent Kompany en est à sa deuxième saison comme entraîneur du Bayern Munich. Mais il aurait déjà pu coacher en Bundesliga précédemment.

L'aventure de Vincent Kompany à Anderlecht ne s'est pas terminée de manière rêvée : Vince The Prince est parti sur une défaite en finale de Coupe de Belgique et sur fond de divergences assez profonde avec la direction. Il a finalement rebondi à Burnley mais avait l'opportunité de signer ailleurs.

Dans le documentaire signé par Sky 'Myth Borussia : A legend turns 125’ : le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, révèle qu'il n'était pas loin de recruter l'ancien Diable Rouge il y a trois ans.

"Nous voulions faire revenir Lucien Favre et les négociations étaient déjà bien avancées. Mon plan B était Kompany", explique-t-il. "Je l’ai rencontré trois fois et nous avons parlé football pendant trois heures. C’est un véritable expert".

Le timing était presque parfait

La situation s'est concrétisée : "Une fois que Favre a refusé le poste, j'ai immédiatement appelé Kompany et lui a dit : 'Vince, c’est le moment'. Cependant, il m'a répondu qu’il avait déjà accepté le poste à Burnley. Et je me suis retrouvé sans entraîneur".

Gladbach s'est retourné en engageant l'Allemand Daniel Farke. De son côté, Kompany a vécu des hauts et des bas en Angleterre mais est tout de même revenu en Allemagne, du côté du Bayern Munich : " Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai dit que c'était une excellente décision", conclut Virkus, pas rancunier pour un sou et toujours ravi de recroiser Kompany dans les couloirs des stades de Bundesliga.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht

Plus de news

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

17:00
Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

16:40
Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

16:20
Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

14:40
Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union Interview

Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

16:01
Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

15:30
Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

15:00
Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

13:00
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

12:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

11:30
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

10:30
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

23:00
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

06:40
Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

21:40
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

20:53
1
Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20
Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

22:30
Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

22:00
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved