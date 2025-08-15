Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

Vincent Kompany en est à sa deuxième saison comme entraîneur du Bayern Munich. Mais il aurait déjà pu coacher en Bundesliga précédemment.

L'aventure de Vincent Kompany à Anderlecht ne s'est pas terminée de manière rêvée : Vince The Prince est parti sur une défaite en finale de Coupe de Belgique et sur fond de divergences assez profonde avec la direction. Il a finalement rebondi à Burnley mais avait l'opportunité de signer ailleurs.

Dans le documentaire signé par Sky 'Myth Borussia : A legend turns 125’ : le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, révèle qu'il n'était pas loin de recruter l'ancien Diable Rouge il y a trois ans.

"Nous voulions faire revenir Lucien Favre et les négociations étaient déjà bien avancées. Mon plan B était Kompany", explique-t-il. "Je l’ai rencontré trois fois et nous avons parlé football pendant trois heures. C’est un véritable expert".

Le timing était presque parfait

La situation s'est concrétisée : "Une fois que Favre a refusé le poste, j'ai immédiatement appelé Kompany et lui a dit : 'Vince, c’est le moment'. Cependant, il m'a répondu qu’il avait déjà accepté le poste à Burnley. Et je me suis retrouvé sans entraîneur".

Gladbach s'est retourné en engageant l'Allemand Daniel Farke. De son côté, Kompany a vécu des hauts et des bas en Angleterre mais est tout de même revenu en Allemagne, du côté du Bayern Munich : " Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai dit que c'était une excellente décision", conclut Virkus, pas rancunier pour un sou et toujours ravi de recroiser Kompany dans les couloirs des stades de Bundesliga.