Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Tchatchoua - Maisonneuve - Ordonez
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Tchatchoua - Maisonneuve - Ordonez
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans
Le Club de Bruges continue de cibler de jeunes talents offensifs. Les Blauw en Zwart auraient transmis une offre pour Hugo Camberos. (Lire la suite)
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole
Joel Ordoñez appartient encore au Club de Bruges. L'OM pousse pour l'attirer, mais comme pour Ardon Jashari, les négociations traînent. (Lire la suite)
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger
La RAAL, qui commence à trouver ses marques en D1A, va-t-elle devoir remplacer un patron de sa défense dans les dernières semaines du mercato ? (Lire la suite)
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros
Jackson Tchatchoua s'était révélé sous les couleurs de Charleroi, avant d'aller conquérir l'Italie sous celles du Hellas Vérone. On l'attendait au top italien, mais le latéral va finalement s'engager en Angleterre. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 14/08