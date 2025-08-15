La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5828

Le Club de Bruges se cherchait un nouvel ailier. Les Blauw en Zwart vont finalement attirer Mamadou Diakhon.

Avec le départ de Chemsdine Talbi et même Maxim De Cuyper, le Club de Bruges a perdu beaucoup de percussion sur les flancs. Nicky Hayen a commencé la saison avec Christos Tzolis, Michal Skoras et Shandre Campbell, trop peu pour jouer les premiers rôles.

C'est ainsi que la direction a été chercher Carlos Forbs, déjà très en vue contre Salzbourg en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout : un autre ailier était attendu, ce qui explique les discussions pour Samuel Edozie.

Mais plutôt que le joueur de Southampton, prêté à Anderlecht la saison dernière, Bruges a choisi Mamadou Diakhon. L'international U20 français devrait bel et bien débarquer en provenance du Stade de Reims, rapporte Het Nieuwblad.

Une promesse du football français

Le Club est sur le coup depuis plusieurs mois et devrait rafler la mise pour un transfert estimé à 8 millions d'euros, l'accord est quasiment finalisé. Le natif de Strasbourg n'est évalué qu'à trois millions par Transfermarkt mais dispose d'une marge de progression qui suscitait pas mal d'intérêt cet été.

L'ailier de 19 ans était loin d'être toujours titulaire avec Samba Diwara la saison dernière mais avait tout de même montré ce qu'il valait à la Ligue 1, avec notamment un match plein face à Marseille (un but et un assist pour assurer une victoire 3-1). Karel Geraerts ne pourra donc pas l'utiliser cette saison, mais il le savait depuis un certain temps : avec la relégation en Ligue 2, le projet de Reims était de le vendre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Bruges
Mamadou Diakhon

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Lammens - Descotte - Diakhon

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Lammens - Descotte - Diakhon

20:20
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

Charleroi pourrait à nouveau prêter un attaquant aux Pays-Bas

19:30
Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

Cité sur le départ, un cadre de l'Antwerp sera bien là à Charleroi

19:00
Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

Ivan Leko ravi de la qualification...d'Anderlecht : "C'est clairement un avantage pour nous"

18:40
"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

18:00
Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

Officiel : voici qui sera le concurrent d'Arnaud Bodart pour une place dans les buts de Lille

17:30
Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

Un match qui sent la poudre pour plusieurs raisons chez à Charleroi : "Je ne vais pas mentir..."

17:00
Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

Guilherme, un nouveau crac pour l'Union ? Zoom sur le Brésilien, amené à faire danser les défenses de D1A

16:40
Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union Interview

Blessure d'Ayensa, un retour dans le groupe : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le déplacement à l'Union

16:01
Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

Le règlement de l'UEFA a parlé : une tuile supplémentaire pour Besnik Hasi

16:20
Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

Formé et révélé au Standard, prêt à s'offrir un nouveau challenge cet été ? "Il connaît la situation"

15:30
Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

Trois absents pour Sébastien Pocognoli face à 'son' Standard : "Il a eu une rechute cette semaine"

15:00
Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

Officiel : un ancien d'Anderlecht nouvelle figure du projet de l'Union Saint-Gilloise

14:40
Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

Rejoindre le Standard, véritable échappatoire : "Content d'être revenu dans un football plus libre"

14:20
Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

Vincent Kompany aurait pu signer dans un autre club au moment de quitter Anderlecht : "Je l'ai rencontré trois fois"

14:00
Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

12:00
Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

11:30
C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

10:30
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

06:40
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved