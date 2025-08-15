La fumée blanche est en vue à Bruges : un nouveau renfort à 10 millions, au grand regret de Karel Geraerts

Le Club de Bruges se cherchait un nouvel ailier. Les Blauw en Zwart vont finalement attirer Mamadou Diakhon.

Avec le départ de Chemsdine Talbi et même Maxim De Cuyper, le Club de Bruges a perdu beaucoup de percussion sur les flancs. Nicky Hayen a commencé la saison avec Christos Tzolis, Michal Skoras et Shandre Campbell, trop peu pour jouer les premiers rôles.

C'est ainsi que la direction a été chercher Carlos Forbs, déjà très en vue contre Salzbourg en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout : un autre ailier était attendu, ce qui explique les discussions pour Samuel Edozie.

Mais plutôt que le joueur de Southampton, prêté à Anderlecht la saison dernière, Bruges a choisi Mamadou Diakhon. L'international U20 français devrait bel et bien débarquer en provenance du Stade de Reims, rapporte Het Nieuwblad.

Une promesse du football français

Le Club est sur le coup depuis plusieurs mois et devrait rafler la mise pour un transfert estimé à 8 millions d'euros, l'accord est quasiment finalisé. Le natif de Strasbourg n'est évalué qu'à trois millions par Transfermarkt mais dispose d'une marge de progression qui suscitait pas mal d'intérêt cet été.

L'ailier de 19 ans était loin d'être toujours titulaire avec Samba Diwara la saison dernière mais avait tout de même montré ce qu'il valait à la Ligue 1, avec notamment un match plein face à Marseille (un but et un assist pour assurer une victoire 3-1). Karel Geraerts ne pourra donc pas l'utiliser cette saison, mais il le savait depuis un certain temps : avec la relégation en Ligue 2, le projet de Reims était de le vendre.